Солид Банк сообщил режим работы с 30 марта по 5 апреля 2020 года

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В соответствии с особым указанием Президента РФ от 25.03.2020 г. о введении нерабочей недели, АО "Солид Банк" сообщает об изменении режима работы офисов банка в период с 30.03.2020 по 5.04.2020 в городах:
- Владивосток
- Петропавловск-Камчатский
- Благовещенск (только 1.04)
- Комсомольск-на-Амуре
- Якутск (только с ЮЛ и ИП)
- Иркутск
- Альметьевск
- Казань
- Уфа
- Москва
обслуживание клиентов производится ПН-ПТ: с 10:00 до 15:00
СБ: выходной день (кроме офиса в г. Владивосток)
ВС: выходной день
В период с 30.03. по 03.04.2020 не работают офисы в следующих городах:
- Мильково
- Северо-Курильск
- Усть-Камчатск
- Южно-Сахалинск
- Хабаровск
- Елизово
- Палана
- Ижевск
- Санкт-Петербург
- Тула