Новости

Солид Банк сообщил режим работы с 30 марта по 5 апреля 2020 года

30 марта 2020

Читайте также:

Как работает банк «Восточный» с 30 марта по 3 апреля 2020 года
30 марта 2020
Банка «Союз» сообщил режим работы с 30 марта по 5 апреля 2020 года
30 марта 2020

В соответствии с особым указанием Президента РФ от 25.03.2020 г. о введении нерабочей недели, АО "Солид Банк" сообщает об изменении режима работы офисов банка в период с 30.03.2020 по 5.04.2020  в городах: 

  • Владивосток
  • Петропавловск-Камчатский
  • Благовещенск (только 1.04)
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Якутск (только с ЮЛ и ИП)
  • Иркутск
  • Альметьевск
  • Казань
  • Уфа
  • Москва

обслуживание клиентов производится ПН-ПТ: с 10:00 до 15:00
СБ: выходной день (кроме офиса в г. Владивосток)
ВС: выходной день

В период с 30.03. по 03.04.2020 не работают офисы в следующих городах:

  • Мильково
  • Северо-Курильск
  • Усть-Камчатск
  • Южно-Сахалинск
  • Хабаровск
  • Елизово
  • Палана
  • Ижевск
  • Санкт-Петербург
  • Тула

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Как работают банки на нерабочей неделе, с 28 марта по 5 апреля":
Все материалы сюжета (23)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Полиция опровергла информацию о росте количество зараженных коронавирусом в регионе до 35 человек
Минздрав сообщает еще об одном сомнительном результате на коронавирус у пациента с «внебольничной  пневмонией» 
Минздрав опроверг сообщение о смерти пациентки с коронавирусом в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании