Солид Банк сообщил режим работы с 30 марта по 5 апреля 2020 года

В соответствии с особым указанием Президента РФ от 25.03.2020 г. о введении нерабочей недели, АО "Солид Банк" сообщает об изменении режима работы офисов банка в период с 30.03.2020 по 5.04.2020 в городах:

Владивосток

Петропавловск-Камчатский

Благовещенск (только 1.04)

Комсомольск-на-Амуре

Якутск (только с ЮЛ и ИП)

Иркутск

Альметьевск

Казань

Уфа

Москва

обслуживание клиентов производится ПН-ПТ: с 10:00 до 15:00

СБ: выходной день (кроме офиса в г. Владивосток)

ВС: выходной день

В период с 30.03. по 03.04.2020 не работают офисы в следующих городах: