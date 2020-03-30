В России изобрели три препарата, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом

Об этом РИА Новости сообщил вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.

Кроме этого, по словам Чехонина, Институт органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Зелинского создали "достаточно эффективную" и совместимую с требованиями российской фармацевтической промышленности схему синтеза противовирусного препарата фавипиравир, ранее созданного в Японии для лечения инфекций, вызванных так называемых РНК-вирусами, к которым относится и нынешний COVID-19. По словам вице-президента РАН, этот препарат также готов для передачи на испытания.

Другой препарат, фортепрен, ранее создали на площадке Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Институтом органической химии на основе лекарства фоспренил, применяемого для лечения коронавирусных инфекций у животных.

"Что касается фортепрена, он прошел все стадии клинических испытаний, то есть был испытан даже на людях. Фортепрен находится на стадии регистрации, после прохождения которой может быть передан на испытания для проверки его возможной активности в отношении COVID-19", - отметил собеседник агентства.