Около 97% межевых планов в Иркутской области готовятся с нарушениями

В ходе выборочной проверки выявило нарушения в 97% межевых планов, сообщают в Росреестре области.

В 2019 году Управлением Росреестра по Иркутской области проведена выборочная проверка данных документов. Нарушения обязательных требований законодательства в области геодезии и картографии выявлены в 678 межевых планах из 701 проверенного.

Межевые планы готовятся кадастровыми инженерами. На основании данных документов проводится кадастровый учет земельных участков, без которого в дальнейшем невозможна регистрация прав. От качества межевых планов зависит корректность сведений в госреестре недвижимости.

Информация о наиболее частых нарушениях регулярно направляется Управлением Росреестра по Иркутской области в адрес саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. Ведомство рекомендует жителям области при выборе кадастровых инженеров получать информацию о результатах их профессиональной деятельности. Сделать это можно с помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров». Кадастровым инженерам во избежание ошибок Управление Росреестра по Иркутской области советует предварительно осуществлять проверку межевых планов через личный кабинет кадастрового инженера на сайте Росреестра.