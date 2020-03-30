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ВСЖД предлагает детям и родителям дистанционные уроки безопасности

30 марта 2020

Железнодорожники предложили детям и родителям повторить правила безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры.

В адрес учебных заведений для размещения на школьных сайтах уже направлены информационные материалы, электронные версии буклетов с правилами, а также видеосюжеты и обучающие мультфильмы, просмотр которых поможет избежать ошибок в реальных ситуациях. Аналогичные материалы и правила размещены на официальном сайте ВСЖД https://vszd.rzd.ru в разделе «Пассажирам: безопасность на железной дороге».

С возобновлением учебного процесса железнодорожники продолжат очные лекции в учебных заведениях, а также обучающие семинары, выступления на родительских собраниях и педагогических советах.

Помимо уроков безопасности, работники ВСЖД совместно с сотрудниками транспортной полиции, ведомственной охраны и представителями муниципальных образований проводят рейды и другие профилактические акции. Так в период месячника по предупреждению случаев травмирования граждан (11 февраля – 11 марта 2020 г.) проведено 22 рейда в местах несанкционированного прохода граждан через железнодорожные пути, охвачено разъяснительной работой 354 гражданина. Наряду с разъяснительной работой ВСЖД реализует комплекс технических мер, направленных на предупреждение травматизма граждан.

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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