Интернет-магазин Wildberries отменил плату за доставку на время карантина

Помимо этого, служба курьерской доставки и пункты выдачи заказов продолжают свою работу, сообщают в компании.

Для поддержки и безопасности своих покупателей Wildberries полностью отменил плату за доставку заказов во всех регионах своего присутствия, предложил клиентам воспользоваться опцией бесконтактного получения заказа до двери квартиры, ввел специальные правила обслуживания в пунктах выдачи заказов.

Служба курьерской доставки и сотрудники пунктов выдачи заказов выдают клиентам только заранее предоплаченные покупки с помощью банковской карты на сайте, сотрудники обеспечены масками и антисептиками. Дополнительные меры безопасности приняты в пунктах выдачи заказов: допускается нахождение одновременно только одного клиента, закрыты примерочные кабины.