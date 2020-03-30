В феврале Renault Clio стал самой продаваемой маркой в Европе

Компактный хэтчбек Renault Clio по итогам февраля стал бестселлером в Европе, обогнав Volkswagen Golf, сообщает «АВТОСТАТ».

Как отмечают в Renault, растущая популярность Clio обусловлена выходом нового поколения модели в прошлом году. При этом 45% таких хэтчбеков продается в топовых комплектациях.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Renault Clio с показателем 24914 реализованных машин (-4%). Второе место занял Volkswagen Golf, чьи продажи составили 24735 автомобилей (-21%).

Третий результат показал Peugeot 208 – реализация этой модели выросла на 7% до 20923 единиц. Далее идет Opel/Vauxhall Corsa, на которой остановили свой выбор 18406 европейских покупателей (+7%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Fiat Panda, разошедшаяся тиражом 17680 экземпляров (+10%).