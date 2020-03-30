Сибиряки не стремятся менять образ жизни из-за коронавируса

Больше половины жителей Сибирского федерального округа не поменяла свои привычки ввиду пандемии коронавируса: только 12% отметили, что они стараются использовать больше онлайн-сервисов, выяснили аналитики Авито Работы.

Среди тех, кто чаще пользуется онлайн-сервисами, больше всего увеличилась популярность онлайн-кинотеатров (57%), сервисов для удаленной работы (53%) и услуг такси (45%). В целом по стране пользователи отмечают нехватку курьеров, и спрос на такие вакансии среди соискателей растет, однако предложений работы в этой сфере стало меньше.

Больше половины (60%) жителей Сибирского федерального округа признались, что ситуация с коронавирусом не повлияла на то, насколько активно они пользуются различными онлайн-сервисами (заказ продуктов, доставка готовой еды, просмотр видео, образование и т.д.). Только 12% отметили, что они стараются использовать больше онлайн-сервисов и минимизировать оффлайн-контакты. 17% делали это и раньше, а 11% не планируют.

В целом по России 14% респондентов отметили, что они стремятся использовать больше онлайн-сервисов и снизить оффлайн-контакты, а 56% жителей страны признались, что ведут привычный образ жизни, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Москвичи стараются больше покупать/заказывать онлайн (23% против 14% по России). На втором месте по «цифровизации» оказался Уральский федеральный округ (20% респондентов). В Северо-западном федеральном округе самая большая доля опрошенных, которые и раньше пользовались онлайн-сервисами – 31%.

Рост популярности доставки и кризис привели к тому, что в марте аналитики Авито Работы зафиксировали всплеск спроса на вакансии курьеров среди соискателей.

В целом по стране количество запросов контактов по таким объявлениям увеличилось на 30%. При этом зарплаты курьеров выросли, но незначительно - на 1% в среднем по стране, до уровня чуть меньше 43 тыс. рублей. Вакансий же не стало больше, напротив, их число уменьшилось на 9%.

«Мы наблюдаем заинтересованность ретейлеров в определенных категориях сотрудников: курьеры, грузчики, операторы, сейчас работодатели активно занимаются привлечением таких работников. Количество вакансий снизилось за счет сегмента среднего и малого бизнеса, сейчас предпринимателям из этой сферы приходится особенно непросто», - говорит Артем Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Среди жителей Сибирского ФО, которые работают из дома и сидят на карантине, больше всего выросло пользование онлайн-кинотеатрами. Соответствующий вариант выбрали 57% опрошенных (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

На втором месте по популярности использование сервисов для удаленной организации рабочего процесса (видеозвонки, удаленный доступ, планировщики и т.д.) – 53% опрошенных. Третье занимают услуги такси (45%).

В целом по стране большинство россиян отметили вариант с онлайн-кинотеатрами – 53% опрошенных. На втором месте доставка продуктов (45% респондентов), третье делят доставка готовой еды и услуги такси (по 43%).

Однако категории сервисов различаются в зависимости от географии респондентов. В Южном федеральном округе больший взлет популярности, чем в других регионах, испытывают сервисы для удаленных медицинских консультаций (22% респондентов округа). В ПФО стали значительно больше пользоваться такси (57%).

Подавляющее большинство опрошенных (72%) не ощутили никаких проблем в работе различных онлайн-сервисов в связи с большей нагрузкой на них. 18% респондентов отметили, что выросла стоимость продуктов и товаров, а 15% – что увеличены сроки доставки.

Также много недовольных проблемами с доступом к сайтам в СЗФО (33%). Жители Уральского федерального округа массово (45% респондентов) отметили подорожание товаров в подобных сервисах. В Москве 23% опрошенных ощутили проблемы с ассортиментом, 28% жалуются на сроки доставки.