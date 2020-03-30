В Москве за сутки умерло двое больных с коронавирусом

За сутки в московской больнице 40 в Коммунарке, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус, умерло двое больных, сообщил в Facebook главврач больницы Денис Проценко. Одному из умерших было 80, второму — 69 лет. У обоих была диагностирована пневмония. Точные причины смерти не приводятся.

Всего на лечении в Коммунарке состоит 348 человек. Из них у 78 подтвержден COVID-19, еще у 115 пациентов подозревают коронавирус, четверо больных COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.