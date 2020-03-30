Новости

В Иркутской области аграрии ведут подготовку к весенне-полевым работам

30 марта 2020

С 1 апреля 2020 года инспекторы службы гостехнадзора Иркутской области особое внимание уделят сельскохозяйственным машинам, сообщают в областной администрации.

Скоро на поля Приангарья выйдут тракторы, посевные комплексы и иная сельхозтехника. Главная задача инспекторов – проверить ее техническое состояние. В ходе осмотров будут проверены и все необходимые для работы документы - наличие у водителей удостоверений тракториста-машиниста установленного образца, полис ОСАГО, путевые листы. Как показывает практика, во время проверок нередко выявляется техника, не прошедшая вовремя технический осмотр, бывают случаи эксплуатации неисправной техники. 

Согласно статистике, в службе гостехнадзора Иркутской области зарегистрировано свыше 3,5 тыс. тракторов, которые задействованы в посевной.

Наибольшее количество техники приходится на традиционно сельскохозяйственные районы. В тройке лидеров по количеству техники агропромышленного комплекса - Усольский, Осинский и Иркутский районы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Иркутская компания представила онлайн-сервис для помощи тем, кто находится в режиме самоизоляции
В Москве введен жесткий карантин с 30 марта
Полиция опровергла информацию о росте количество зараженных коронавирусом в регионе до 35 человек
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании