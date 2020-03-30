В Иркутской области аграрии ведут подготовку к весенне-полевым работам

С 1 апреля 2020 года инспекторы службы гостехнадзора Иркутской области особое внимание уделят сельскохозяйственным машинам, сообщают в областной администрации.

Скоро на поля Приангарья выйдут тракторы, посевные комплексы и иная сельхозтехника. Главная задача инспекторов – проверить ее техническое состояние. В ходе осмотров будут проверены и все необходимые для работы документы - наличие у водителей удостоверений тракториста-машиниста установленного образца, полис ОСАГО, путевые листы. Как показывает практика, во время проверок нередко выявляется техника, не прошедшая вовремя технический осмотр, бывают случаи эксплуатации неисправной техники.

Согласно статистике, в службе гостехнадзора Иркутской области зарегистрировано свыше 3,5 тыс. тракторов, которые задействованы в посевной.

Наибольшее количество техники приходится на традиционно сельскохозяйственные районы. В тройке лидеров по количеству техники агропромышленного комплекса - Усольский, Осинский и Иркутский районы.