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Правительство РФ одобрило поправки по ужесточению ответственности за нарушение карантина

30 марта 2020

"Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса", передают цитату Михаил Мишустин РИА Новости.

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Так, согласно тексту поправок в Кодекс об административных нарушениях, штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

С граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей; с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей. Максимальный штраф достигает миллиона рублей: такое наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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