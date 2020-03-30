Иркутская компания представила онлайн-сервис для помощи тем, кто находится в режиме самоизоляции

Сервис “Это помощь” доступен в любом городе РФ. Он является площадкой для коммуникации между теми, кто из-за карантинного режима не может приобрести жизненно необходимые товары, и добровольцами, готовыми помочь с покупкой и доставкой товаров первой необходимости.
Сервис начал свою работу 27 марта. Он доступен для использования в любом населённом пункте России. Принцип работы сервиса прост: любой посетитель может зарегистрироваться на сайте в качестве нуждающегося в помощи или волонтёра.
Нуждающийся в помощи заполняет форму, где указывает, чем именно ему можно помочь: купить продукты, средства гигиены, бытовую химию, лекарства и т.п. Или просто привезти какие-то вещи. Каждый, кто оставляет заявку на помощь, обязательно вводит свои контактные данные. Но они показываются только тому волонтёру, кто откликнется на эту заявку.
В свою очередь, для волонтёров доступен список просьб, которые можно отфильтровать по географии доставки. Волонтёры при регистрации также вводят свои контактные данные.
Читайте также:
Если вид помощи предполагает материальные затраты со стороны волонтёра (например, приобретение продуктов или иных товаров), то запросивший помощь и волонтёр могут договориться о компенсации самостоятельно (например, с использованием электронных денег или перевода с банковских карт): сервис не наделён функциональностью онлайн-расчётов.
«Я сам и ещё несколько коллег оказались в самоизоляции после возвращения из командировки, — рассказывает Евгений Потапов, основатель и генеральный директор компании ITSumma, разработчика сервиса. — Но у нас коллектив в 100 человек: есть кому привезти продукты или ещё что-то и оставить у двери (бесконтактная доставка прежде всего!). Однако не у каждого, попавшего в карантин, рядом родственники или друзья. К созданию сервиса нас подтолкнула уверенность, что в России огромное количество неравнодушных людей, которым не сложно по пути занести кому-нибудь пачку памперсов для ребёнка или булку хлеба — тому, кто действительно нуждается в помощи».