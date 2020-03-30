Иркутская компания представила онлайн-сервис для помощи тем, кто находится в режиме самоизоляции

Сервис “Это помощь” доступен в любом городе РФ. Он является площадкой для коммуникации между теми, кто из-за карантинного режима не может приобрести жизненно необходимые товары, и добровольцами, готовыми помочь с покупкой и доставкой товаров первой необходимости.

Сервис начал свою работу 27 марта. Он доступен для использования в любом населённом пункте России. Принцип работы сервиса прост: любой посетитель может зарегистрироваться на сайте в качестве нуждающегося в помощи или волонтёра.

Нуждающийся в помощи заполняет форму, где указывает, чем именно ему можно помочь: купить продукты, средства гигиены, бытовую химию, лекарства и т.п. Или просто привезти какие-то вещи. Каждый, кто оставляет заявку на помощь, обязательно вводит свои контактные данные. Но они показываются только тому волонтёру, кто откликнется на эту заявку.

В свою очередь, для волонтёров доступен список просьб, которые можно отфильтровать по географии доставки. Волонтёры при регистрации также вводят свои контактные данные.

Если вид помощи предполагает материальные затраты со стороны волонтёра (например, приобретение продуктов или иных товаров), то запросивший помощь и волонтёр могут договориться о компенсации самостоятельно (например, с использованием электронных денег или перевода с банковских карт): сервис не наделён функциональностью онлайн-расчётов.

«Я сам и ещё несколько коллег оказались в самоизоляции после возвращения из командировки, — рассказывает Евгений Потапов, основатель и генеральный директор компании ITSumma, разработчика сервиса. — Но у нас коллектив в 100 человек: есть кому привезти продукты или ещё что-то и оставить у двери (бесконтактная доставка прежде всего!). Однако не у каждого, попавшего в карантин, рядом родственники или друзья. К созданию сервиса нас подтолкнула уверенность, что в России огромное количество неравнодушных людей, которым не сложно по пути занести кому-нибудь пачку памперсов для ребёнка или булку хлеба — тому, кто действительно нуждается в помощи».