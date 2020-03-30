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В Иркутской области подтвердился второй случай заражения коронавирусом

30 марта 2020

Установлено, что гражданин посещал Испанию, сообщают в роспотребнадзоре области.

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Всего в Иркутской области зарегистрировано два официально подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции.

Заболевшие находятся в отдельных боксах в инфекционных стационарах, в полной изоляции и не представляют опасности для жителей. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по установлению медицинского наблюдения за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

Кроме того, на госпитализации находится еще один гражданин с сомнительным результатом анализов на коронавирусную инфекцию. Биологический материал для подтверждения направлен в ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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