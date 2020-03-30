В Иркутской области подтвердился второй случай заражения коронавирусом

Установлено, что гражданин посещал Испанию, сообщают в роспотребнадзоре области.

Всего в Иркутской области зарегистрировано два официально подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции.

Заболевшие находятся в отдельных боксах в инфекционных стационарах, в полной изоляции и не представляют опасности для жителей. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по установлению медицинского наблюдения за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

Кроме того, на госпитализации находится еще один гражданин с сомнительным результатом анализов на коронавирусную инфекцию. Биологический материал для подтверждения направлен в ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области.