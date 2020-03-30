6 жителей Ангарска предстанет перед судом за незаконную организацию азартных игр

По версии следствия, в 2019 году житель Ангарска, действуя из корыстной заинтересованности, привлёк свою знакомую для ведения незаконного бизнеса, сообщают в следственном комитете области.

Вместе они арендовали нежилое помещение, расположенное в 206 квартале Ангарска, в котором организовали проведение азартных игр с использованием игрового оборудования. Для работы они привлекли еще четыре человека, тем самым объединились в организованную группу.

Деятельность игорного заведения была пресечена в июне прошлого года сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.