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В Иркутской области возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 6 миллионов рублей

30 марта 2020

По версии следствия, учредитель и руководитель строительной организации вступили в сговор, организовали фиктивный документооборот организации с двумя фирмами, которые фактически для общества работ не выполняли, услуг не оказывали и товаров не поставляли, сообщают в следственном комитете области.  

Отразив в бухгалтерском учете организации ложные сведения, указанные лица включили их в налоговую отчетность, представили ее в налоговый орган, тем самым уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с деятельности организации за период 2017 года. Преступными действиями обвиняемых бюджету РФ причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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