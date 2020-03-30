В Иркутской области возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 6 миллионов рублей

По версии следствия, учредитель и руководитель строительной организации вступили в сговор, организовали фиктивный документооборот организации с двумя фирмами, которые фактически для общества работ не выполняли, услуг не оказывали и товаров не поставляли, сообщают в следственном комитете области.

Отразив в бухгалтерском учете организации ложные сведения, указанные лица включили их в налоговую отчетность, представили ее в налоговый орган, тем самым уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с деятельности организации за период 2017 года. Преступными действиями обвиняемых бюджету РФ причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.