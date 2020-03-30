В Иркутской области полицейские раскрыли канал поставки поддельных сигарет

В Слюдянском районе на контрольно-пропускном пункте сотрудниками полиции пресечен канал поставки нелегальных табачных изделий, сообщают в областном управлении МВД.

Накануне днем на стационарном посту полиции «Рубеж» инспекторы ГИБДД остановили автомобиль марки «DAF-XF». Согласно представленным накладным, он следовал из Новосибирской области в город Чита.

Полицейские проверили автомобиль. В полуприцепе находилось 6 картонных коробок, вскрыв которые, инспекторы обнаружили около 3 тысяч пачек табачных изделий с признаками подделки специальных марок. Соответствующие документы на провозимый товар отсутствовали, в связи с чем, он был изъят сотрудниками следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия.

Образцы табака направлены на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области. Сумма ущерба устанавливается.