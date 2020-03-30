Предприниматель из Бурятии, заболевший коронавирусом, раздаст 120 тысяч одноразовых масок

Предприниматель Вадим Бредний, проходящий лечение от новой коронавирусной инфекции в Республиканской инфекционной больнице, инициировал благотворительную акцию, сообщают в правительстве республики.

На собственные средства он закупил 120 тысяч одноразовых масок для тех, кто не успел их приобрести.