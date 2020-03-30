Предприниматель из Бурятии, заболевший коронавирусом, раздаст 120 тысяч одноразовых масок

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Новости
Предприниматель из Бурятии, заболевший коронавирусом, раздаст 120 тысяч одноразовых масок30 марта 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
Россия сократит число рейсов для вывоза граждан из-за рубежа
С завтрашнего дня, 31 марта, будет сокращено количество рейсов, вывозящих россиян на родину. Российские авиакомпании и МИД будут оперативно доводить до остающихся за границей россиян графики вылетов.
В России число заразившихся коронавирусом достигло 1836
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