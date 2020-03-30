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Предприниматель из Бурятии, заболевший коронавирусом, раздаст 120 тысяч одноразовых масок

30 марта 2020

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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