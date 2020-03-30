В 2019 году объем сверхдорогих лотов на вторичном загородном рынке снизился на 22%

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank выяснили, что за год объем предложения сверхдорогих лотов (с бюджетом свыше 1 млрд руб.) снизился на 22%.

Суммарный бюджет предложений составил 429 млрд руб., из них 98 млрд приходится на сверхдорогие лоты – они составляют 23% рынка в денежном выражении. В количественном выражении доля сверхдорогих лотов составляет всего 3% – порядка 50 шт. из почти 2 тыс. лотов.

За 2019 год объем предложения сверхдорогих лотов сократился на 22%, а суммарный бюджет уменьшился на 24%.

Существенное снижение объема предложения связано с динамикой курсов валют (100% предложения номинировано в валюте, долларах или евро), прямым снижением цен собственниками, снятием с экспозиции, а также продажей.

По итогам 2019 года на элитном загородном вторичном рынке было реализовано порядка 12 сверхдорогих лотов с бюджетом от 1 млрд руб. Суммарный запрашиваемый бюджет реализованных лотов составил 28,3 млрд руб., что составляет 22% от бюджета экспозиции сверхдорогих лотов в конце 2018 года.

Олег Михайлик, директор департамента загородной недвижимости Knight Frank, отметил: «В отличие от первичного рынка, на котором несколько лет сохраняется тенденция снижения объема предложения и спроса, вторичный рынок более стабилен. Однако он более чувствителен к динамике курса валют, так как половина предложений экспонируется в иностранной валюте (51%). Из-за ослабления рубля средние бюджеты предложения элитной загородной недвижимости от собственников могут вырасти на 3-5% по итогам года. Объем предложения не претерпит существенных изменений, спрос будет стабильным по итогам года, с возможным ростом в весенне-летний период.

Помимо высокого запрашиваемого бюджета в реализации сверхдорогих лотов есть и другие сложности. У покупателей в данном сегменте другие критерии выбора, чем в наиболее популярных бюджетах 50 – 100 млн руб. за дом.

Высококачественной отделки и эффективных планировок недостаточно. Нужны оснащенные помещения для хранения дорогих вещей (к примеру, хранилище для шуб), бассейн 20-25 метров, большие пространства. Гостиная в 200 кв. м со вторым светом создает необходимое ощущение “воздуха”. Учитывая все критерии оказывается, что качественных домов не так много. Также здесь сильно растянут срок принятия решения о покупке. Тем не менее, сделки совершаются. В 2019 году было продано порядка 12 сверхдорогих лотов, что является достаточно высоким показателем для данного сегмента».

Сверхдорогие лоты представлены преимущественно коттеджами – 90% предложений, оставшиеся 10% приходится на участки. Площади коттеджей начинаются от 880 кв. м и доходят до 5500 кв. м. Площадь участков варьируется от 130 до 400 соток.

Средний бюджет сверхдорогого коттеджа составляет 1,9 млрд руб. За 2019 год показатель вырос на 2%. Средняя цена 1 сотки сверхдорогих земельных участков по итогам 2019 года составляла 6,88 млн руб. Относительно декабря 2018 года рост составил 56%, за счет двух новых лотов с ценой 1 сотки существенно дороже предыдущих предложений (порядка 11 млн руб.).

Территориально предложение представлено в основном на Рублево-Успенском шоссе (73% лотов). На Новорижское шоссе приходится 15% сверхдорогих предложений, на Минское – 10%, еще 2% – на другие направления.