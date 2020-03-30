В марте 2020 года из-за карантина спрос на немедленные вылеты бизнес-авиации вырос на 240%, а дисконт на недвижимость достиг 30%

Установленные в марте 2020 года во многих странах из-за COVID-19, трансформируют нужды и предпочтения ультрахайнетов в отношении частной авиации, яхт и рынков зарубежной недвижимости.

Согласно данным международной консалтинговой компании Knight Frank, в сложившихся условиях дисконт на некоторые объекты коммерческой и жилой зарубежной недвижимости достигает 30%. Многие сверхсостоятельные люди предпочитают переждать период карантина. Кроме того, в Европе зафиксирован резкий рост спроса на немедленный вылет примерно на 240% в сравнении с февралем этого же года. Ключевыми точками вылета и прилета стали Лондон (22%), Москва (18%) и Ницца (16%).

Нынешняя конъюнктура рынка мотивирует европейских девелоперов перейти на онлайн-режим работы с клиентами, в том числе, по оформлению также переход в онлайн затронул и сделки по оформлению участия в паспортных программах.

Однако это не единственное значимое изменение на рынках недвижимости: в Knight Frank c начала марта зафиксировано увеличение количества предложений от собственников вилл и апартаментов с дисконтами до 30%, преимущественно во Франции и Италии. Многие объекты были анонсированы ранее, но сейчас приобрели статус «срочной продажи». Как и в России, за границей растет спрос на загородное жилье, особенно в Лондоне и Нью-Йорке, тогда как на Кипре резко возрос спрос на виллы и элитные апартаменты в аренду в связи с закрытием отелей.

Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости Knight Frank: «Сейчас собственники готовы к торгу и продаже недвижимости с дисконтами до 30% и для многих покупателей, которые вылетят на просмотры весной и летом, будут созданы самые выгодные условия. К объектам есть активный интерес со стороны ультрахайнетов, многие из которых давно говорили о рецессии и ждали момента, чтобы купить качественные, а иногда и уникальные трофейные активы. Кроме того, сейчас наблюдается здоровый тренд от крупных институциональных инвесторов на мониторинг стран, предлагающих самые большие дисконты в жилой и коммерческой недвижимости.

Рынки всегда восстанавливаются после кризисов и в перспективе 3-5 лет покупка зарубежной недвижимости сможет стать и запасным аэродром, и доходной инвестицией. Некоторые девелоперы предлагают возможность онлайн-просмотров и во время самоизоляции клиенты уже сейчас готовы изучать объекты, а также консультироваться с юристами в онлайн-режиме».

По всему миру взаимодействие между консультантами и клиентами переходит в онлайн.

Например, застройщики в Великобритании ввели практику онлайн- бронирований для инвестиционных проектов (за 3 недели зафиксировано 15 резерваций в одном из новых проектов). Во многих странах можно также осуществить паспортную сделку с помощью юриста, на которого оформлена доверенность. Сделки без личного присутствия особо востребованы сейчас, например, в целях участия в иммиграционных программах Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Киттс и Невис). Так, в ближайшие несколько месяцев эксперты прогнозируют увеличение доли онлайн-сделок.

Карантин, вызванный коронавирусом, сильно изменил потребности ультрахайнетов по отношению к бизнес-авиации. По данным Central Jets, спрос на перелёты из Европы вырос на 23% по сравнению с I кварталом 2019 года, однако если исключать невыполнимые рейсы в связи с карантинами, то он снизился на 19%.

При этом в марте 2020 года перед каждым усилением мер карантина в Европе наблюдался резкий рост спроса на немедленный вылет примерно на 240% в сравнении с февралем этого же года.

На данный момент такая тенденция особенно характерна для Америки и Карибских островов. Параллельно наблюдается постоянный спрос внутри стран Европы среди людей, которые возвращаются домой из мест, где у них были виды на жительство. Также большой поток россиян вернулся из Франции и Англии. Ключевыми точками вылета и прилета стали: Лондон (+22%), Москва (+18%) и Ницца (+16%).

По состоянию на март, вылет чаще всего состоялся в течение 1-3 дней (в 38% случаев), меньше суток потребовалось 27% ультрахайнетов, 16% ожидали рейс от 4 до 7 дней.

В связи с новой структурой рынка некоторые элементы бизнес-авиации изменились: в том числе вырос спрос на более крупные борты, поскольку пассажиры чаще стали перемещаться семьями. В сравнении с I кварталом 2019 года, спрос на LIGHT JET упал 31%, а увеличился соответственно на вместительные HEAVY JET (на 22%) и ULTRA LONG RANGE (на 61%). Также резко уменьшилась стоимость рейса, так как массовые перелеты совершаются в одну сторону.

Как отмечает Дмитрий Семенихин, основатель Central Jets, за месяц задача частной авиации переменилась со способа передвижения для бизнеса и отдыха в способ эвакуации в различные точки мира. Сейчас как никогда в частной авиации важно добиваться максимально правильных цен, чтобы не переплачивать за перелёты.