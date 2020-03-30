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В 2019 году в Иркутской области ввели в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья

30 марта 2020

Таким образом, наконец, выполнена поставленная несколько лет назад задача по возведению миллиона «квадратов» за год, сообщает Иркутскстат.

В расчете на 1000 человек населения построено 428 кв. метров общей площади. Около половины введенного жилья (44%) находится в сельской местности. 

На долю индивидуальных застройщиков приходится 61% введённого жилья. В общем объеме учтено жилье, построенное в садоводствах региона с августа по декабрь - 4,3 тыс. кв. метров. Предприятиями сдано в эксплуатацию 397,6 тыс. кв. метров жилья, фактической стоимостью для застройщиков 20,4 млрд. рублей. Средняя стоимость строительства) – 51,3 тыс. рублей за квадратный метр (в 2018г.?- 51,9 тыс. руб.).

Жилье, построенное за счет бюджетных средств, сдано в Балаганском, Шелеховском и Боханском районах, в общей сложности – 9,6 тыс. кв. м (50% к 2018г.). Общий ввод жилых домов составил 103,3% к 2018 году (2018г. к 2017г. – 101,4%). 

Население более склонно к возведению просторного жилья. Если в общем числе возведенных квартир на однокомнатные приходится 37%, то в числе построенных населением – 17%, а на квартиры из 4 комнат и более – соответственно 16% и 35%. 

Сдача жилья в эксплуатацию осуществлялась во всех муниципальных образованиях, за исключением Мамско-Чуйского района. Новое жилье сконцентрировано, в основном, в Иркутском районе и областном центре, на них приходится соответственно 48% и 28% общей площади введенных за год домов. Причем в Иркутске и одноименном районе среди сданных в эксплуатацию домов имеются высотки (11-16 этажей и более). Дома высотою более 10 этажей строились также в Братске.

Больше, чем в 2018 году, построено жилья в Свирске, Тулуне, Черемхово и в двадцати муниципальных районах области. В ряде муниципалитетов ввод жилья сократился более чем на 25% (Братск, Усолье-Сибирское, Зима, Усть-Илимск и 7 районов).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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