В Иркутске ведется ежедневная дезинфекция трамваев

В Иркутске ведется ежедневная дезинфекция трамваев. По информации директора муниципального предприятия «Иркутскгортранс» Андрея Маковецкого, все поверхности, которых может касаться человек во время движения транспортного средства, дезинфицируют специальными растворами в соответствии с техническим заданием Министерства транспорта России.

– Обработка поручней, сидений, дверей выполняется в трамвайном депо в ночное время. Кроме этого, на конечных остановках – Братская, Волжская и Студгородок – осуществляется дополнительная дезинфекция. Также один раз в неделю производится влажная уборка всего вагона. Такая периодичность связана с особенностями устройства электротранспорта. Подобный перечень предупредительных мер для предотвращения распространения вируса достаточен, передвижение иркутян на трамваях не представляет опасности, – уточнил Андрей Маковецкий.

На заседании межведомственного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории города Иркутска, которое прошло под руководством вице-мэра Иркутска, временно исполняющего полномочия главы администрации города Руслана Болотова и председателя Думы Иркутска, временно исполняющего полномочия главы города Дмитрия Ружникова обсудили график дезинфекции городского транспорта, общественных пространств, остановочных пунктов и подземных переходов. Как доложила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова, обработка общественного транспорта ведется в ежедневном режиме, на этой неделе специалисты администрации вместе с представителями Роспотребнадзора проведут рейды по контролю санитарного состояния подвижного состава. Кроме того, будет пересмотрен режим работы общественного транспорта, в связи с уменьшением пассажиропотока сократят количество подвижного состава, выходящего на линии.

Как отметили главы округов, управляющим компаниям города рекомендовано увеличить частоту влажных уборок в подъездах многоквартирных домов.

Внимание уделят и информированию населения. В ближайшие дни по Иркутску будут курсировать два автомобиля, которые с помощью звуковых устройств будут информировать горожан о мерах по профилактике коронавируса и телефонах горячих линий, куда можно обратиться для получения профессиональной консультации по всем вопросам, связанным с вирусной инфекцией.