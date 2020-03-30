Сбербанк сообщает о кадровых изменениях в команде Департамента маркетинга и коммуникаций

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента маркетинга и коммуникаций Марина Жигалова-Озкан приняла решение продолжить свою карьеру вне банка.

Марина Жигалова-Озкан присоединилась к команде Сбербанка в 2019 году, осуществляла руководство маркетингом, рекламой и коммуникациями, курировала компании Группы Сбербанк в соответствующих индустриях и медиапрокты.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Благодарю Марину за вклад в развитие Департамента маркетинга и коммуникаций, за новые идеи и подходы, которые она привнесла в работу. Хочу пожелать ей успеха в реализации собственных бизнес-проектов в это непростое для всех время и, конечно, семейного благополучия».

Марина Жигалова-Озкан, старший вице-президент Сбербанка:

«Я признательна команде Сбербанка за оказанное мне доверие и за проекты, которые мы сделали вместе. В это тяжёлое время я приняла решение сфокусироваться на развитии собственного бизнеса».