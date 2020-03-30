С 30 марта по 5 апреля иркутские энергетики продолжают работать в штатном режиме

Иркутская электросетевая компания является непрерывно действующей организацией, в связи с этим плановые работы на электрических сетях связанные с устранением дефектов, а также с подключением новых трансформаторных подстанций и потребителей, продолжаются.

Персонал компании ознакомлен с правилами поведения во время пандемии. Каждое утро проверяется температура тела у всех сотрудников компании, выдаются защитные маски и антисептические средства.



"Мы работаем, чтобы в ваших домах был свет и уют. Берегите себя и своих близких, не выходите из дома без крайней необходимости", - подчеркивает пресс-служба компании.

Иркутская электросетевая компания просит горожан в случае обнаружения открытых трансформаторных подстанций, сильно провисших линий электропередачи, искрения проводов, либо других видимых повреждений электрооборудования, немедленно сообщать информацию по бесплатному круглосуточному телефону Иркутской Энергосбытовой компании 8-800-100-9-777, либо пишите в личном сообщении администратору страницы Свет38 в социальных сетях:



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