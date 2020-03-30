Новости

С 30 марта по 5 апреля иркутские энергетики продолжают работать в штатном режиме

30 марта 2020

Иркутская электросетевая компания является непрерывно действующей организацией, в связи с этим плановые работы на электрических сетях связанные с устранением дефектов, а также с подключением новых трансформаторных подстанций и потребителей, продолжаются.

Персонал компании ознакомлен с правилами поведения во время пандемии. Каждое утро проверяется температура тела у всех сотрудников компании, выдаются защитные маски и антисептические средства.

"Мы работаем, чтобы в ваших домах был свет и уют. Берегите себя и своих близких, не выходите из дома без крайней необходимости", - подчеркивает пресс-служба компании.

Читайте также:

Банк «Восточный» предлагает бесплатные юридические консультации, связанными с COVID-19
30 марта 2020
«Don’t panic». Левитас ответил предпринимательнице Татуловой
30 марта 2020

Иркутская электросетевая компания просит горожан в случае обнаружения открытых трансформаторных подстанций, сильно провисших линий электропередачи, искрения проводов, либо других видимых повреждений электрооборудования, немедленно сообщать информацию по бесплатному круглосуточному телефону Иркутской Энергосбытовой компании 8-800-100-9-777, либо пишите в личном сообщении администратору страницы Свет38 в социальных сетях:

https://www.instagram.com/svetpriangaria/:
https://ok.ru/group/56038235439217/topics;
https://www.facebook.com/Свет38-471410263399409/;
https://vk.com/public182787861


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус":
Все материалы сюжета (75)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Россия сократит число рейсов для вывоза граждан из-за рубежа
С завтрашнего дня, 31 марта, будет сокращено количество рейсов, вывозящих россиян на родину. Российские авиакомпании и МИД будут оперативно доводить до остающихся за границей россиян графики вылетов.
В России число заразившихся коронавирусом достигло 1836
Иркутская компания представила онлайн-сервис для помощи тем, кто находится в режиме самоизоляции
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании