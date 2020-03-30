Банк «Восточный» предлагает бесплатные юридические консультации, связанными с COVID-19

Банк «Восточный» совместно с партнером ООО «Юридические Решения» (бренд ПРАВОКАРД) запускает новую услугу в рамках сертификата «Юридическая помощь». Теперь все обладатели действующих сертификатов «Юридическая помощь» могут получить безлимитное количество письменных и устных юридических консультаций, связанных с вирусом COVID-19.

Владимир Кудряшов, вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный»: «Стремительное распространение коронавирусной инфекции внесло коррективы в нашу жизнь. Задача банка «Восточный» – сохранять высокий уровень сервиса для клиентов в любых обстоятельствах. Всем приходится учиться жить в новой реальности, менять свои привычки и приобретать новые. В это непростое для всех время крайне важно поддержать наших клиентов, помочь им в случаях, связанных с вирусом COVID-19. Поэтому совместный запуск с компанией ООО «Юридические Решения» надежного дистанционного сервиса юридических услуг поможет им решить многие вопросы в этой непростой ситуации».

Станислав Каплан, генеральный директор ООО «Юридические Решения» (бренд ПРАВОКАРД): «В это время особенно актуальными становятся услуги, которые человек может получать дистанционно. Компания ООО «Юридические Решения» (бренд ПРАВОКАРД) предоставляет юридические услуги дистанционно уже много лет, наша система прекрасно отлажена. Социальная поддержка и безопасность для нас – одни из ключевых принципов ведения бизнеса. Мы хотим, чтобы каждый клиент Банка «Восточный» имел возможность получить бесплатную дистанционную помощь по юридическим вопросам коронавирусной инфекции, не выходя из дома – круглосуточно и без выходных».