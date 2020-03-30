Moгут ли в России ограничить валютные операции?

Разговоры об ограничении валютных операций всегда начинаются в период ослабления рубля. Особенно активны они были осенью 1998 года после дефолта и девальвации рубля, подчеркивает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Эту позицию высказывал хозяин на тот момент крупнейшего банка «СБС-Агро» Александр Смоленский: в деловой прессе появилась информация об обязательном переводе счетов всех крупных экспортеров в государственные банки. Однако никаких ограничений введено не было. Несмотря на позицию советника президента Сергея Глазьева, который требовал прекратить валютные спекуляции, никаких ограничений на валюту не было введено и в 2014 году.

Отличается ли нынешний кризис от предыдущих? Да, это форс-мажорная ситуация — коронавирус. Курс рубля — это цены на лекарства. И если выбирать между здоровьем нации и прибылями спекулянтов, власти однозначно выберут первое. Возможно, вернется обязательная продажа валютной выручки экспортерами, в 1998 году она достигала 75%. Возможно, на профит от валютных спекуляций будет введен особый налог.

Валютные торги на Мосбирже, конечно, останутся. Однако чтобы убрать спекулятивную активность, валютная лицензия может остаться у очень небольшого числа, прежде всего, государственных банков, которых легко контролировать, и которые точно не будут играть против рубля. Спекулянтам останется рынок акций и международный валютный рынок.

Ограничения на наличную валюту для граждан ожидать не стоит. Однако если число коммерческих банков с валютной лицензией будет не велико, спреды в обменниках, конечно, вырастут.