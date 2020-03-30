Мировая экономика и пандемия коронавируса: есть ли выход в ситуации?

Мировая экономика столкнулась с новой и особой угрозой – пандемия коронавируса. К 30 марта 2,45 млрд человек в 42 странах, или почти треть населения мира, «заперты» в своих домах для предотвращения распространения COVID-19. Всего под карантином той или иной степени строгости находятся 3,4 млрд человек в почти 80 странах, или более 40% глобального населения. Пока в России ситуация с инфекцией лучше, чем в Италии, Испании или США. Однако «сюрпризов» тоже хватает. Правительство многих стран, видимо, не захотело особо напрягаться и решило переложить традиционно все финансовые проблемы на плечи населения, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Ресторации, салоны красоты, аквапарки, туристические фирмы, авиаперевозки, гостиничный бизнес оказались под ударом. Еще недавно вы были хозяином бизнеса, который давал достойный и стабильный доход, могли позволить себе отдых в Европе и другие приятные мелочи. Кто-то надеется пересидеть сложные времена за счет подушки безопасности – за счет депозита в крупном банке. Но банковский сектор сегодня сильно рискует и может в одночасье пасть жертвой банкротства, или же правительство может обложить данные сбережения граждан налогом, как это было сделано в России.

Рубль снова слабеет. Доллар уже стоит 80 руб., а евро и вовсе влетел к отметке 88 руб. Рубль вниз тянет падающая нефть. В текущей ситуации возможно вмешательство государства в торги рублевыми парами на Мосбирже. Возможно, вернется обязательная продажа валютной выручки экспортерами, в 1998 году она достигала 75%. Возможно, на профит от валютных спекуляций будет введен особый налог. Валютные торги на Мосбирже, конечно, останутся. Однако чтобы убрать спекулятивную активность, валютная лицензия может остаться у очень небольшого числа, прежде всего, государственных банков, которых легко контролировать, и которые точно не будут играть против рубля. Спекулянтам останется рынок акций и международный валютный рынок.

Однако, дьявол, как всегда, кроется в деталях. Вспомним недавнюю историю из реальной жизни. Народ последние два года активно загоняли на фондовый рынок, а тут как раз и подоспели коронавирус и нефтяной демпинг, которые обнулили сделанные вложения. Не совсем ясно, когда котировки вернуться на прежний уровень и вернутся ли вообще. Падение цен на нефть приведет к сокращению дивидендов нефтегазовых компаний на 60-80%.

Но выход есть. Рынок, где очень мало политики, прежде всего, экономика, процентные ставки, инфляция, безработица, динамика промышленного производства – это международный валютный рынок или Форекс. Сокращение мировой торговли ему не особо страшно. А Федрезерв США уже заявил, что поддержит глобальную экономику печатным станком. Здесь у вас есть все шансы монетизировать свои мозги и неплохо заработать. Вирусы приходят и уходят, а доллар, евро, британский фунт и японская иена будут всегда. На этом рынке правительство не может в один день поменять правила игры. Для успеха, прежде всего, нужны знания, опыт и, конечно, немного везения.

В заключение скажу, что у вас должна быть цель или даже, если хотите, сокровенная мечта. Сколько денег нужно заработать на Форексе, чтобы решить финансовые проблемы раз и навсегда, чтобы никогда больше ни от кого не зависеть: ни от коронавируса, ни от властей, ни от чего-либо еще? Ответ прост – миллион долларов. При банковской ставке в 4-6%, это $40-60 тыс. в год, то есть уровень дохода, гарантирующий уровень потребления среднего класса. И в этом случае вам никакие сюрпризы не страшны.