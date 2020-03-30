Пассажиропоток Иркутского аэропорта сократился на 15,4%

Пассажиропоток в аэропорту Иркутска с начала марта стремительно снижается. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года в марте 2020-го показатели сократились на 15,4%. Всего с 1 по 26 марта в аэропорту Иркутска обслужено 136 200 человек, сообщается на сайте аэропорта.

На международный рейсах пассажиропоток упал на 42,4%, обслужено 31 105 пассажиров.

На внутренних линиях падение менее заметное, показатель снизился на 1,8% до 105 095 человек.

По прогнозам, пассажирооборот Иркутского аэропорта в ближайшее время продолжит снижаться. Авиакомпании сокращают количество рейсов из областного центра в столичном направлении.

Авиакомпания «Победа» объявила о прекращении всех полётов по России с 1 апреля по 31 мая.

Снижает количество вылетов и «Аэрофлот». До настоящего момента авиакомпания выполняла по 4 рейса из Иркутска в Москву в день. С 29 марта по 6 апреля отменены в общей сложности 15 рейсов, в этот период «Аэрофлот» будет выполнять по 2 рейса из Иркутска в Москву в день.

Авиакомпания S7 планировала ввести дополнительную частоту Иркутск – Москва с 24 апреля, по последним данным, полёты в этом направлении начнут не раньше 30 апреля.

Сокращается и региональная программа: авиакомпания «Ангара» отменила чартерные вылеты в Усть-Кут до конца апреля.