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Пассажиропоток Иркутского аэропорта сократился на 15,4%

30 марта 2020

Пассажиропоток в аэропорту Иркутска с начала марта стремительно снижается. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года в марте 2020-го показатели сократились на 15,4%. Всего с 1 по 26 марта в аэропорту Иркутска обслужено 136 200 человек, сообщается на сайте аэропорта.

На международный рейсах пассажиропоток упал на 42,4%, обслужено 31 105 пассажиров.

На внутренних линиях падение менее заметное, показатель снизился на 1,8% до 105 095 человек.

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По прогнозам, пассажирооборот Иркутского аэропорта в ближайшее время продолжит снижаться. Авиакомпании сокращают количество рейсов из областного центра в столичном направлении.

Авиакомпания «Победа» объявила о прекращении всех полётов по России с 1 апреля по 31 мая.

Снижает количество вылетов и «Аэрофлот». До настоящего момента авиакомпания выполняла по 4 рейса из Иркутска в Москву в день. С 29 марта по 6 апреля отменены в общей сложности 15 рейсов, в этот период «Аэрофлот» будет выполнять по 2 рейса из Иркутска в Москву в день.

Авиакомпания S7 планировала ввести дополнительную частоту Иркутск – Москва с 24 апреля, по последним данным, полёты в этом направлении начнут не раньше 30 апреля. 

Сокращается и региональная программа: авиакомпания «Ангара» отменила чартерные вылеты в Усть-Кут до конца апреля. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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