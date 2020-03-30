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Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года

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Оргкомитет Олимпиады в Токио объявил новую дату ее открытия. Олимпиада в Токио, которая ранее была перенесена на год из-за пандемии коронавируса COVID-19, пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

«Международные Олимпийский и Паралимпийский комитеты, правительства Японии и города Токио сегодня согласовали новые даты проведения Олимпийских игр 2020 года в 2021 году. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года»,— сообщает Международный олимпийский комитет (МОК).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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