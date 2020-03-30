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В Иркутской области приостановят до 1 мая проверки бизнеса

30 марта 2020

Глава региона Игорь Кобзев сегодня, 30 марта, подписал Указ, в соответствии с которым до 1 мая 2020 года надзорные органы должны приостановить проведение проверок хозяйствующих субъектов, за исключением неотложных внеплановых проверок.  Это сделано в соответствии с  поручением Председателя Правительства России. 

В частности, в сфере строительства и ЖКХ будут приостановлены проверки стройнадзора и жилнадзора. Приостановят и запланированные, и уже начатые проверки. Об этом глава региона сообщил на совещании по предотвращению завоза и распространения на территории Иркутской области коронавирусной инфекции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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