В Иркутской области приостановят до 1 мая проверки бизнеса

Глава региона Игорь Кобзев сегодня, 30 марта, подписал Указ, в соответствии с которым до 1 мая 2020 года надзорные органы должны приостановить проведение проверок хозяйствующих субъектов, за исключением неотложных внеплановых проверок. Это сделано в соответствии с поручением Председателя Правительства России.

В частности, в сфере строительства и ЖКХ будут приостановлены проверки стройнадзора и жилнадзора. Приостановят и запланированные, и уже начатые проверки. Об этом глава региона сообщил на совещании по предотвращению завоза и распространения на территории Иркутской области коронавирусной инфекции.