В Иркутской области на 30 марта официально подтверждены два случая коронавируса

По данным на 30 марта, в области официально подтверждены два случая коронавируса, по состоянию на 16 часов на самоизоляции находится 8945 человек, об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев. При этом в России за последние сутки в выявлено 302 новых случая заражения коронавирусом, таким образом, общее число заразившихся достигло 1836 человек.

По мнению Игоря Кобзева, основной задачей сегодня является минимизация распространения вируса.

Во избежание распространения инфекции закрыты все места массового скопления людей: спортивные залы, заведения общепита, учреждения дополнительного образования. Отменены культурно-массовые мероприятия. Проводится дезинфекция общественных пространств в городах области. Организовано дополнительно звуковое оповещение жителей.