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В Иркутской области подтвержден третий случай заболевания коронавирусом

30 марта 2020

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В Иркутской области подтвержден третий случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

«Коронавирус обнаружен у жителя Иркутской области, сейчас он находится в изоляции под наблюдением врачей, состояние средней тяжести, отмечается положительная динамика» - отметил Игорь Кобзев.

На сайте регионального правительства уточнили, что заключение  о заражении коронавирусом сделали специалисты новосибирского научного центра «Вектор». Результат пришел поздно вечером 30 марта. Мужчина был госпитализирован с диагнозом «внебольничная  пневмония». Сейчас он находится  в областной инфекционной больнице.

Глава региона призвал жителей области соблюдать все меры предосторожности и оставаться дома.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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