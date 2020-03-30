В Иркутской области подтвержден третий случай заболевания коронавирусом

В Иркутской области подтвержден третий случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

«Коронавирус обнаружен у жителя Иркутской области, сейчас он находится в изоляции под наблюдением врачей, состояние средней тяжести, отмечается положительная динамика» - отметил Игорь Кобзев.

На сайте регионального правительства уточнили, что заключение о заражении коронавирусом сделали специалисты новосибирского научного центра «Вектор». Результат пришел поздно вечером 30 марта. Мужчина был госпитализирован с диагнозом «внебольничная пневмония». Сейчас он находится в областной инфекционной больнице.

Глава региона призвал жителей области соблюдать все меры предосторожности и оставаться дома.