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В Иркутской области вводят карантин

30 марта 2020

В Иркутской области вводят карантин с 30 марта, об этом заявил глава региона Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм. Глава региона в своем видеообращении настоятельно рекомендует жителям области не покидать места пребывания, только в случае острой необходимости.

«Для меня очень важно сохранения здоровья каждого из вас, каждого члена семьи и всех окружающих», - обратился к жителям региона Игорь Кобзев.

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Напомним, что с 30 марта Московский регион начал переход на жесткий карантин по коронавирусной инфекции вместо предполагавшегося ранее рекомендательного. Всем жителям Москвы и Московской области, кроме занятых на неостанавливаемых производствах, предписано не покидать местожительство без необходимости, в ближайшие дни будет введена пропускная система для перемещений внутри региона.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами призвал регионы проработать введение аналогичных мер.

В Иркутской области официально подтверждены три случая заболевания коронавирусом. При этом в России за последние сутки в выявлено 302 новых случая заражения коронавирусом, таким образом, общее число заразившихся достигло 1836 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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