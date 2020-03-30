Goldman Sachs ждет резкого падения спроса на нефть за неделю

Goldman Sachs ждет падения спроса на нефть на 25% за текущую неделю, сообщает агентство Прайм со ссылкой на доклад аналитиков банка. Объемы потребления нефти в мире могут сократиться на 26 млн б/с. Это произойдет на фоне введения и ужесточения мер социального дистанцирования в Европе, США и многих других странах. По оценке аналитиков Goldman Sachs, карантинные меры затрагивают 92% мирового ВВП.



Аналитики банка отмечают, что спрос на нефть снижается сильнее, чем любые сделанные ими ранее прогнозы. По их мнению, сильнее всего падение спроса и цен на нефть отразится на добыче в США, России и Канаде.



В докладе указывается, что нефтяные компании во всем мире объявили о консервации скважин. Объем добычи из этих скважин составляет минимум 900 тыс. б/с. Но аналитики подчеркивают, что реальная цифра выбытия добычи может расти с каждым часом. «Окончательный масштаб закрытия скважин, который до сих пор неизвестен, скорее всего, навсегда изменит нефтегазовую отрасль и ее геополитику», считают в Goldman Sachs.

