Опубликован перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса

На заседании Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики одобрен список сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в этих сферах по основному виду деятельности по ОКВЭД, получат первоочередную адресную поддержку.

Определены девять сфер деятельности:

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

культура, организация досуга и развлечений;

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

гостиничный бизнес;

деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;

деятельность по организации конференций и выставок;

деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в указанных сферах, смогут рассчитывать на следующие меры поддержки: