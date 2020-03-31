Опубликован перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса

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31 марта 2020
На заседании Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики одобрен список сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в этих сферах по основному виду деятельности по ОКВЭД, получат первоочередную адресную поддержку.
Определены девять сфер деятельности:
- авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
- культура, организация досуга и развлечений;
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
- гостиничный бизнес;
- деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в указанных сферах, смогут рассчитывать на следующие меры поддержки:
- перенос на полгода срока уплаты страховых взносов для микропредприятий;
- перенос на полгода срока уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ, для компаний и ИП, включенных в Реестр МСП;
- перенос на три месяца срока уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ, для остальных представителей бизнеса, не включенных в Реестр МСП.