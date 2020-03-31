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Опубликован перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса

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На заседании Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики одобрен список сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в этих сферах по основному виду деятельности по ОКВЭД, получат первоочередную адресную поддержку.

Определены девять сфер деятельности:

  • авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
  • культура, организация досуга и развлечений;
  • физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
  • деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
  • гостиничный бизнес;
  • деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;
  • деятельность по организации конференций и выставок;
  • деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в указанных сферах, смогут рассчитывать на следующие меры поддержки:

  • перенос на полгода срока уплаты страховых взносов для микропредприятий;
  • перенос на полгода срока уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ, для компаний и ИП, включенных в Реестр МСП;
  • перенос на три месяца срока уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ, для остальных представителей бизнеса, не включенных в Реестр МСП.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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