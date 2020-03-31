На средства Олега Дерипаски в Иркутской области построят три больницы для борьбы с коронавирусом

Олег Дерипаска, российский промышленник и меценат, посетил Иркутскую область с частным визитом. С главой региона Игорем Кобзевым они обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, принимаемые в Приангарье. Достигнут ряд договоренностей.

Благодаря финансовой поддержке Олега Дерипаски, основателя компаний РУСАЛ и En+, работающих в регионе, в самое ближайшее время начнется строительство трех специализированных инфекционных медучреждений в Братске, Тайшете и Шелехове.

Корпуса в Братске и Тайшете предусматривают размещение порядка 30 пациентов в каждом. В Шелехове стационар разместят на базе бывшей инфекционной больницы, его вместимость – до ста мест.



Все медучреждения будут полностью оборудованы по последнему слову антивирусной медицины. В том числе в них предусмотрены отдельные биобоксы для зараженных со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в бокс. Это гарантирует максимальную безопасность.

Также Иркутская область получит в подарок от Олега Дерипаски три современных реанимобиля. Они поступят в Тайшет, Братск и Шелехов.