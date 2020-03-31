75% представителей малого бизнеса планируют работать в выходные дни

Согласно опросу Like Центр, только 11,1% сказали, что планируют отдыхать. Оставшиеся 14,6% до конца не определились, ответив, что их работа будет зависеть от разных факторов.

Подавляющее большинство из них (94,4%) знают о том, что следующая неделя объявлена нерабочей. 74,3% опрошенных заявили, что будут работать в указанные даты.

Примечательно, что 23% опрошенных отметили, что пандемия коронавируса пока никак не сказалась на их бизнесе. 65% указали, что текущая ситуация, наоборот, оказала влияние.

39% опрошенных ожидают падения продаж в связи со снижением покупательской способности клиентов.

Еще 13% — роста цен на продукты, арендную плату и увеличения налоговой нагрузки. 12% считают, что малый бизнес столкнется с проблемами из-за карантина и закрытия границ, отсутствия помощи и отмены мероприятий. Еще 8% ответили, что для малого бизнеса закроются ниши в сфере туризма, общепита и сферы развлечений.

«В нынешних условиях малый бизнес не может позволить себе внеплановые выходные. Тот, кто хочет стать сильнее, наоборот, работает на пределе возможностей. Сильнейшими предпринимателями становятся те, кто смог найти способ дизраптить рынок. Текущие условия максимально благоприятны для тех, кто действительно хочет построить великое дело»,- говорит генеральный директор компании Like Центр Василий Алексеев.

Руководители Like Центра предложили сотрудникам самим выбрать формат работы на следующую неделю. Желающие могут отдыхать с сохранением заработной платы, работать из дома или в офисе, который пока остается открытым.

Всего было опрошено 253 респондента. Это представители малого бизнеса, стартаперы и фрилансеры с выручкой до 100 млн рублей в год.