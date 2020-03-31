Изменение условий кредитования по причине коронавируса не приведут к снижению ПКР

Все эти факты будут фиксироваться в кредитной истории с нейтральным статусом, сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В соответствии с рекомендациями Банка России о предоставлении отсрочки или уменьшения платежей в связи с коронавирусной инфекции, НБКИ планирует фиксировать такие события в кредитных историях граждан в качестве фактов изменения условий кредитования. В свою очередь, для изменения условий кредитования в составе кредитной истории предусмотрены соответствующие стандартные поля.

Так, при формировании записи о реструктуризации счета заемщика, у которого было подтверждено наличие COVID-19, в соответствии с требованиями «Руководства по применению формата передачи данных» НБКИ, в сегменте «Сделка» в поле 16 «Своевременность платежей» кредиторы будут указывать нейтральное значение 7 («Изменения/дополнения к договору займа (кредита)»).

Таким образом, факты изменения условий кредитования отражаются в этих полях как есть, и событиями, ухудшающими кредитную историю, не являются. Что касается значения Персонального кредитного рейтинга (ПКР), то его динамика также никак не зависит от факта изменения условий кредитования.