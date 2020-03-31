Доля вакансий на «удаленке» в Сибири составила 2% от общего числа предложений

Однако за последние 5 лет спрос на специалистов, готовых трудиться удаленно, увеличился на 37%, говорят аналитики hh.ru.

Чаще всего работу вне офиса предлагали начинающим специалистам (33% от всех вакансий с удаленным типом занятости, размещенных в 2019 году на hh.ru в Иркутске), представителями сферы науки и образования (25%), ИТ-специалистам (23%).

Чуть меньше вариантов для специалистов по продажам (19%), маркетинга (11%). Если говорить о конкретных профессиях, больше шансов найти удаленную работу у:

программистов и разработчиков,

web-инженеров,

аккаунт-менеджеров,

SMM-менеджеров,

таргетологов,

копирайтеров,

дизайнеров,

интернет-маркетологов,

трафик-менеджеров,

веб-аналитиков,

менеджеров по проектам,

менеджеров по работе с клиентами,

телемаркетологов, преподавателей,

репетиторов,

специалистов call-центров,

персональных ассистентов,

рекрутеров.

Требования к опыту работы специалистов, готовых работать удаленно, следующие: половина предложений была доступна начинающим специалистам и студентам, рассчитывающих на подработку, немного меньше вакансий подразумевали наличие релевантного профессионального стажа у кандидатов от 1 года до 3 лет, еще треть – от 3 лет и более.

По уровню оплаты труда: если в целом работодатели Красноярска в среднем готовы предложить соискателям 35 000 рублей, то в вакансиях с удаленной занятостью среднее финансовое вознаграждение равняется 31 000 рублей. Причем уровень предложений полностью соответствует ожиданиям специалистов-фрилансеров в начале 2020 года.