Доля вакансий на «удаленке» в Сибири составила 2% от общего числа предложений

Однако за последние 5 лет спрос на специалистов, готовых трудиться удаленно, увеличился на 37%, говорят аналитики hh.ru.
Чаще всего работу вне офиса предлагали начинающим специалистам (33% от всех вакансий с удаленным типом занятости, размещенных в 2019 году на hh.ru в Иркутске), представителями сферы науки и образования (25%), ИТ-специалистам (23%).
Чуть меньше вариантов для специалистов по продажам (19%), маркетинга (11%). Если говорить о конкретных профессиях, больше шансов найти удаленную работу у:
- программистов и разработчиков,
- web-инженеров,
- аккаунт-менеджеров,
- SMM-менеджеров,
- таргетологов,
- копирайтеров,
- дизайнеров,
- интернет-маркетологов,
- трафик-менеджеров,
- веб-аналитиков,
- менеджеров по проектам,
- менеджеров по работе с клиентами,
- телемаркетологов, преподавателей,
- репетиторов,
- специалистов call-центров,
- персональных ассистентов,
- рекрутеров.
Требования к опыту работы специалистов, готовых работать удаленно, следующие: половина предложений была доступна начинающим специалистам и студентам, рассчитывающих на подработку, немного меньше вакансий подразумевали наличие релевантного профессионального стажа у кандидатов от 1 года до 3 лет, еще треть – от 3 лет и более.
По уровню оплаты труда: если в целом работодатели Красноярска в среднем готовы предложить соискателям 35 000 рублей, то в вакансиях с удаленной занятостью среднее финансовое вознаграждение равняется 31 000 рублей. Причем уровень предложений полностью соответствует ожиданиям специалистов-фрилансеров в начале 2020 года.