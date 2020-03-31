Авито предоставит новую систему скидок и бонусов профессиональным продавцам транспорта

30 марта 2020 года Авито Авто запустила систему скидок и бонусов для профессиональных продавцов транспорта из всех регионов России, сообщают в компании.

Нововведения призваны поддержать автомобильный рынок в период, когда дилерские центры и профессиональные продавцы транспортных средств находятся в режиме ограниченной или удаленной работы.

Новая система скидок и бонусов действительна для всех категорий Авито Авто — «Легковые автомобили», «Грузовики и спецтехника», «Мотоциклы и мототехника», «Водный транспорт» — и заключаются в следующем:

Все профессиональные продавцы в этих категориях получат скидку 25% на тарифы и подписки, продлённые или впервые оформленные в период с 30 марта по 30 апреля. Профессиональные продавцы получат дополнительные бонусы в размере 25% от полной стоимости уже оплаченного ими тарифа или подписки, если сохранят в полном объеме свои объявления на Авито во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

Бонусы будут начислены в следующий период действия тарифа или подписки, их можно будет потратить на продвижение объявлений. Сохранение объема объявлений поможет обеспечить покупателям возможность выбора, а также реализовать отложенный спрос.