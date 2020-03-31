Игорь Кобзев за каждым нацпроектом назначил регионального куратора

Для качественной реализации национальных проектов в Иркутской области за каждым из региональных проектов закреплен руководитель и куратор. Распоряжение об этом вчера, 30 марта подписал глава региона Игорь Кобзев.



- Национальные проекты для экономики Иркутской области имеют определяющее значение, поскольку нацелены в первую очередь на повышение качества жизни людей, - сказал глава региона. - Вопрос реализации региональных проектов будет контролироваться в постоянном режиме.

Во исполнение Указа Президента от 7 мая 2018 года Правительством РФ разработаны 12 национальных проектов, состоящих из 67 федеральных проектов. В Иркутской области разработаны региональные составляющие в отношении 52 федеральных проектов.



В 2020 году регион приступает к реализации новых для себя задач. В этом году предусмотрено финансирование из федерального бюджета на реализацию национальных проектов «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка занятости», а также отдельных региональных проектов, входящих в состав нацпроектов «Культура» и «Международная кооперация и экспорт».

В целом на 2020-2022 годы предусмотрены следующие суммы на реализацию региональных проектов:

– в 2020 году – 26,5 млрд рублей;

– в 2021 году – 27,7 млрд рублей;

– в 2022 году – 27,4 млрд рублей.



Иркутская область в 2020 году планирует войти в реализацию еще двух федеральных проектов. Это проекты «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».



- Ожидается, что мы примем участие во всех проектах, где возможно участие субъектов Российской Федерации, - отметил Игорь Кобзев.



В Иркутской области в ходе реализации региональных проектов в 2020 году будут идти строительство, реконструкция и приобретение 42 социальных и инфраструктурных объектов, из которых 26 объектов должны быть введены в эксплуатацию в текущем году: два дома культуры, три школы, семь детских садов, пять спортивных объектов, специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, два локальных водопровода, шесть ФАПов. Также запланировано завершение 4 и 5 этапов реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска.



Кроме того, в 2020 году планируется завершение работ по строительству и реконструкции семи объектов дорожного хозяйства. В 17 муниципальных образованиях будет проведен ремонт автомобильных дорог.