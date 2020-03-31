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Сертификаты с прежней суммой материнского капитала обменивать не нужно

31 марта 2020

От владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал поступают вопросы: надо ли обращаться в ПФР для обмена сертификата, если в нем указана прежняя сумма, говорят в Пенсионном фонде. 

Действительно, в 2020 году материнский капитал проиндексирован, также изменился его размер для родивших вторых детей, начиная с этого года. Однако обменивать документ, в котором указана прежняя сумма, не требуется, увеличение происходит автоматически.

Мамы могут проверить и размер материнского капитала, и его остаток после частичного использования (который, кстати, также индексируется) в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Напомним также, что никаких ограничений по срокам получения сертификата нет. Более того, с середины апреля Пенсионный фонд будет оформлять сертификаты в беззаявительном порядке, то есть мамам не потребуется для этого обращаться в клиентские службы.

В 2020 году сумма материнского капитала составляет:

  • 466 617 рублей за вторых детей*, рожденных в период с 2007 по 2019 гг. включительно;
  • 466 617 рублей за первых детей, рожденных с 2020 года;
  • 616 617 рублей за вторых детей*, рожденных с 2020 года.

*либо за третьих или последующих детей, если раньше право на маткапитал не возникало.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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