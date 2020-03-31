Саудовская Аравия собирается нарастить экспорт нефти до 10,6 млн б/с в мае

Саудовская Аравия в мае планирует нарастить экспорт нефти до 10,6 млн баррелей, заявил в понедельник Саудовскому агентству новостей официальный источник в министерстве энергетики королевства, сообщает ПРАЙМ.

«Королевство намерено увеличить свой экспорт нефти, начиная с мая, примерно на 600 тыс. баррелей в день, в результате чего общий объем экспорта саудовской нефти составит 10,6 млн баррелей в сутки», — отметил он.

Стоимость фьючерсов Brent в понедельник опускалась к $22,57, минимального значения с 2003 г., а если сделать поправку на долларовую инфляцию, то с 1999 года, отмечают аналитики.

