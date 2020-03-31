ВСЖД приостанавливает из-за коронавируса работу объектов общепита и торговли на вокзалах

Во исполнение предписания главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 29 марта 2020 года и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на вокзалах, станциях и остановочных пунктах сети российских железных дорог приостановлена работа объектов общественного питания (рестораны, кафе, столовые и т.д.). Исключение составляют объекты, осуществляющие доставку питания и обслуживание клиентов питанием на вынос, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Также, согласно предписанию, на вокзалах, станциях и остановочных пунктах временно приостановлена торговля непродовольственными товарами, за исключением тех, что входят в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденных Правительством РФ (с перечнем можно ознакомиться по ссылке: http://government.ru/docs/39306/).

При этом, отметим, что администрации субъектов Российской Федерации уполномочены расширить перечень объектов торговли, которым разрешена коммерческая деятельность.