Новости

ВСЖД приостанавливает из-за коронавируса работу объектов общепита и торговли на вокзалах

31 марта 2020

Читайте также:

33% позвонивших заподозрили у себя симптомы коронавируса. О чем спрашивали россияне на горячей линии DocDoc
31 марта 2020
Более половины москвичей одобряют режим строгого карантина
31 марта 2020

Во исполнение предписания главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 29 марта 2020 года и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на вокзалах, станциях и остановочных пунктах сети российских железных дорог приостановлена работа объектов общественного питания (рестораны, кафе, столовые и т.д.). Исключение составляют объекты, осуществляющие доставку питания и обслуживание клиентов питанием на вынос, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Также, согласно предписанию, на вокзалах, станциях и остановочных пунктах временно приостановлена торговля непродовольственными товарами, за исключением тех, что входят в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденных Правительством РФ (с перечнем можно ознакомиться по ссылке: http://government.ru/docs/39306/).

При этом, отметим, что администрации субъектов Российской Федерации уполномочены расширить перечень объектов торговли, которым разрешена коммерческая деятельность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (482)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
33% позвонивших заподозрили у себя симптомы коронавируса. О чем спрашивали россияне на горячей линии DocDoc
На средства Олега Дерипаски в Иркутской области построят три больницы для борьбы с коронавирусом
В Иркутской области вводят карантинные мероприятия - Кобзев
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании