БайкалИнвестБанк сообщил режим работы с 30 марта по 3 апреля 2020 года

С целью сохранения жизни и здоровья клиентов и сотрудников, а также в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» АО «БайкалИнвестБанк» временно прекращает обслуживание в офисах Банка.

В период с 30 марта по 3 апреля 2020 года банк будет работать в ограниченном режиме и совершать только безналичные операции (платежи) посредствам каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

В то же время банк обращает внимание, что вся команда банка всегда на связи и при необходимости может решить любой возникающий вопрос. Для исполнения социальных обязательств юридических лиц по выплате заработной платы, пособий перед физическими лицами банк готов в индивидуальном порядке рассматривать вопросы о выдаче наличных денежных средств.