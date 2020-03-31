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33% позвонивших заподозрили у себя симптомы коронавируса. О чем спрашивали россияне на горячей линии DocDoc

31 марта 2020

Десятки тысяч звонков поступили на горячую линию по коронавирусу, организованную Сбербанком и сервисом DocDoc за первую неделю работы.

Треть позвонивших подозревали у себя симптомы коронавируса, и им немедленно была предоставлена онлайн-консультация профессионального врача.

34% звонков были с вопросами о том, как распознать коронавирус и какие меры профилактики возможно предпринять. Также популярен вопрос, где и как сдать анализы. Его задало порядка 16% обратившихся на горячую линию.

Около 10% позвонивших сообщали, что вернулись из-за границы и им нужна инструкция, как себя вести и куда обращаться, чтобы обезопасить себя и окружающих. Кроме того, россияне активно интересуются и другими вопросами, косвенно связанными с коронавирусной инфекцией. В частности, как не передать вирус родственникам и домашним питомцам. Так 5% позвонивших хотели обезопасить от заболевания своих домашних кошек и собак.

Дмитрий Петрухин, основатель сервиса DocDoc:

«Я хочу поблагодарить всех врачей, которым удалось оперативно подключиться к нашей горячей линии. Мы получили большое количество звонков, и все они были максимально быстро и профессионально отработаны. Большое спасибо за этот результат всей команде горячей линии».

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Горячая линия по коронавирусу была запущена 24 марта. При звонке на бесплатную горячую линию 8 800 707-85-72 пользователя соединяют со специалистом call-центра DocDoc. Во время разговора оператор консультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а затем при необходимости направляет на консультацию с врачом.

Любой житель России может получить бесплатную консультацию врача на тему коронавирусной инфекции. Длительность консультаций неограниченна. На линии трудится 400 врачей сервиса, все они прошли дополнительное обучение и работают в частных клиниках Москвы и регионов. При необходимости сервис может также подключать государственные клиники.

Все финансовые расходы на создание и поддержку горячей линии взял на себя Сбербанк.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
33% позвонивших заподозрили у себя симптомы коронавируса. О чем спрашивали россияне на горячей линии DocDoc
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