Информировать бизнес в режиме реального времени: вебинар Минэкономразвития и «Деловой среды»

26 марта АО «Деловая среда» (входит в экосистему Сбербанка) и Минэкономразвития России провели вебинар в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Слушателями вебинара стали около 1000 человек. Это руководители региональных министерств экономики, представители муниципальных властей и инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса: сотрудники центров «Мой бизнес» (предоставляют различные услуги для предпринимателей в режиме одного окна), центров поддержки экспорта (помогают бизнесу выводить продукты на зарубежные рынки) и микрофинансовых организаций (обеспечивают бизнесменов заемными средствами).

Виталий Тарасов, генеральный директор АО «Деловая среда»:

«Весной 2020 государственная поддержка для предпринимателей особенно актуальна. С учетом анализа потребностей предпринимателей, мы предложили следующие рекомендации для инфраструктуры поддержки предпринимательства — центров "Мой бизнес":

проведение информационно-разъяснительной кампании о мерах поддержки в кризисный период;

разработка и реализация программ господдержки в сотрудничестве с реальными предпринимателями из наиболее пострадавших отраслей;

создание единого окна для получения господдержки;

запуск образовательных программ для предпринимателей с актуальным "кризисным" набором тем;

упрощение системы отчетности после получения господдержки;

обучение сотрудников инфраструктуры поддержки новым инструментам работы в кризисной ситуации».

Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина подробно рассказала обо всех мерах поддержки. Речь шла о моратории на налоговые проверки, отсрочках по арендным платежам, страховым взносам, налогам для бизнеса, а также о расширении финансовых мер поддержки.

Олеся Тетерина, заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России:

«Экономическая ситуация меняется каждый день и час. Регионам важно оперативно внедрять в жизнь принятые на федеральном уровне меры и подготовленные рекомендации, чтобы незамедлительно оказывать помощь бизнесменам, которые сейчас находятся в сложной ситуации. Да, курирующие ведомства, каждый по своей линии, направили официальные письма в субъекты РФ, но на практике для ускорения работы всегда необходимы дополнительные детальные разъяснения. Поэтому мы собрали всех причастных онлайн и подробно и доступно рассказали о нововведениях. И это не разовая акция, такие вебинары мы теперь будем проводить регулярно. Судя по многочисленным откликам со стороны регионов, подобные мероприятия сейчас крайне востребованы».

Все материалы о принимаемых антикризисных мерах с пошаговыми инструкциями будут размещаться на портале мойбизнес.рф. Такие статьи будут полезны как предпринимателям, так и сотрудникам инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса для оперативного и систематического распространения их на региональном уровне.

Кроме того, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, инфраструктуре поддержки МСП рекомендовано проводить основную часть мероприятий онлайн. Для этого у них есть соответствующий ресурс. На цифровой платформе поддержки МСП представлены все региональные услуги для малого и среднего бизнеса в электронном виде (финансовые, имущественные и т. п). Каждый бизнесмен после регистрации на платформе сможет получить консультацию и помощь от сотрудника центра «Мой бизнес» в его регионе онлайн.

Гузелия Имаева, генеральный директор НАФИ, представила на вебинаре результаты исследования отношения предпринимателей к программам господдержки. На конец прошлого года три четверти (75%) предпринимателей были осведомлены о возможности получить поддержку со стороны государства на развитие бизнеса, однако обращались за поддержкой только 9%.

Большинство предпринимателей (80%), не обращавшихся за господдержкой, считают, что получить ее сложно: нужно собирать множество документов, доказывать соответствие целому ряду сложных критериев отбора.

19% предпринимателей считают, что для их бизнеса подходящие программы поддержки отсутствуют. Каждый десятый (10%) заявил о недостаточном количестве информации о получении господдержки.

В кризисной ситуации центры «Мой бизнес» могут стать ключевым каналом информирования предпринимателей о государственных мерах поддержки: уровень информированности предпринимателей о центрах достигает 57%.

По итогам вебинара были выбраны темы для следующих сессий: «Бизнес в периоды кризиса: реакция предпринимателей и кейсы регионов по поддержке»; «Обучающие мероприятия в онлайн-формате».