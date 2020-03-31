Банк "Союз" в апреле начисляет повышенные бонусы в категории "Музыка"

Банк "Союз" сообщает, что в апреле 2020 года категорией начисления повышенных бонусов является категория «Музыка». Вы получите повышенные бонусные баллы, приобретая музыкальную продукцию в крупнейших интернет-магазинах, таких как сеть Музторг, а также оплачивая услуги крупнейших музыкальных ресурсов, таких как Apple Music и Music Glue.

Размер начисляемых бонусных баллов составляет:

по премиальной карте « World Black Edition »:

10% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;

3% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.

по карте «Мой бонус», карте «Ингосстраха» и карте агента «Ингосстраха»:

8% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;

2% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.

по зарплатной карте:

2% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;

0,5% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.

За одну операцию начисляется не более 3 тыс. баллов.