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Банк "Союз" в апреле начисляет повышенные бонусы в категории "Музыка"

31 марта 2020

Банк "Союз" сообщает, что в апреле 2020 года категорией начисления повышенных бонусов является категория «Музыка». Вы получите повышенные бонусные баллы, приобретая музыкальную продукцию в крупнейших интернет-магазинах, таких как сеть Музторг, а также оплачивая услуги крупнейших музыкальных ресурсов, таких как Apple Music и Music Glue.

Размер начисляемых бонусных баллов составляет:

по премиальной карте «World Black Edition»:  

  • 10% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 3% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.

по карте «Мой бонус», карте «Ингосстраха» и карте агента «Ингосстраха»:  

  • 8% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 2% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.

по зарплатной карте: 

  • 2% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 0,5% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.

За одну операцию начисляется не более 3 тыс. баллов. 

Расплачивайтесь картами банка "Союз" и получайте бонусные баллы!


/ Сибирское Информационное Агентство /
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