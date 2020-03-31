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«Крона-Банк» сообщил график работы с 30 марта по 3 апреля 2020 года

31 марта 2020

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31 марта 2020

ООО «Крона-Банк» сообщил график работы на период с 30 марта по 03 апреля 2020 года включительно:

1. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию будут осуществляться в обычном режиме, в т.ч.:

• Банком будут обеспечены в указанный период все операции по приему наличных (инкассирование выручки) и выдаче юридическим лицам денежных средств на выплату заработной платы и иные выплаты социального характера в обычном режиме.

Обращаем Ваше внимание, в случае наличия у вас возможности дистанционного банковского обслуживания – использовать систему Банк-Клиент.

2. Обслуживание физических лиц-вкладчиков будет осуществляться в обычном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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