Примсоцбанк в ТОП-30 самых эффективных банков России

По итогам 2019 года Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 самых эффектных банков России.



Такие данные опубликовало на своём сайте издательство Коммерсант со ссылкой на рейтинги «Интерфакс-ЦЭА».

Примсоцбанк занимает в данном рейтинге 25 позицию с показателем 2,98 отношения прибыли к среднему объёму активов по итогам 2019 года.

