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Примсоцбанк в ТОП-30 самых эффективных банков России

31 марта 2020

По итогам 2019 года Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 самых эффектных банков России.

Такие данные опубликовало на своём сайте издательство Коммерсант со ссылкой на рейтинги «Интерфакс-ЦЭА».
Примсоцбанк занимает в данном рейтинге 25 позицию с показателем 2,98 отношения прибыли к среднему объёму активов по итогам 2019 года.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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