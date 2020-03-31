Примсоцбанк в ТОП-30 самых эффективных банков России

По итогам 2019 года Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 самых эффектных банков России.
Такие данные опубликовало на своём сайте издательство Коммерсант со ссылкой на рейтинги «Интерфакс-ЦЭА».
Примсоцбанк занимает в данном рейтинге 25 позицию с показателем 2,98 отношения прибыли к среднему объёму активов по итогам 2019 года.
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Примсоцбанк в ТОП-30 самых эффективных банков России31 марта 2020
По итогам 2019 года Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 самых эффектных банков России.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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