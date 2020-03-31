Райффайзенбанк признан лучшим иностранным банком в России по версии EMEA Finanсe

Райффайзенбанк победил в номинации лучший иностранный банк в России двенадцатой премии Europe Banking Awards 2019, которую ежегодно проводит международное финансовое издание EMEA Finance. Эксперты международного издания EMEA Finance высоко оценили финансовые результаты, цифровые сервисы, а также ключевые технологичные проекты в розничном и корпоративном бизнесе Райффайзенбанка в России.

Europe Banking Awards — ежегодная премия международного финансового издания EMEA Finance, которая уже 12 лет отмечает лучшие розничные, корпоративные и инвестиционные банки, брокеров и консультантов в Европе. Организаторы традиционно оценивают банки по следующим параметрам: финансовые показатели; география обслуживания; качество и доступность банковских сервисов; применение современных технологий в создании продуктов и бизнес-процессах.

К концу 2019 года география обслуживания физических и юридических лиц Райффайзенбанка превысила 100 российских городов, в большинстве из них услуги оказываются в полностью дистанционном формате. Инвестиции в высокотехнологичную модель дистанционного обслуживания в 2019 году практически удвоились в сравнении с 2018 годом и продолжат расти в 2020.

«Развитие дистанционных каналов продаж и обслуживания — одно из основных направлений стратегии банка в розничном и корпоративном бизнесах. Оно включает перевод операций и услуг в онлайн-каналы, увеличение инвестиций в ИТ, дальнейший рост числа ИТ-специалистов, ориентацию на принятие решений на основе данных и быстрое внедрение инновационных решений в бизнес-процессы. Мы очень рады признанию со стороны экспертов EMEA Finance и не собираемся останавливаться на достигнутом», — сказал Никита Швецов, руководитель дирекции информационных технологий Райффайзенбанка.

Организаторы также высоко оценили качество и достижения в развитии мобильного приложения Райффайзен-Онлайн; проект Sign Everywhere, позволяющий клиентам в любое время обмениваться с банком документами с электронной цифровой подписью прямо в мобильном приложении; ключевые технологичные проекты в корпоративном бизнесе, такие как создание и внедрение блокчейн экосистемы для быстрых сделок; нефинансовые сервисы для малого бизнеса, например, онлайн-бухгалтерия в интернет-банке и мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн; запуск чат-бота и в целом широкое применение банком технологий Machine Learning и многое другое.