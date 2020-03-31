«Промсвязьбанк» принял решение о реорганизации

Уведомление кредиторов Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» о принятии решения о реорганизации

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», сокращенное фирменное наименование — ПАО «Промсвязьбанк» (генеральная лицензия Банка России от 17 декабря 2014 г. № 3251, ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, КПП 772201001, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, адрес: 109052, Российская Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22) уведомляет о принятии 26 марта 2020 г. единственным акционером решения (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом о решениях внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» от 26 марта 2020 г. № 115-р/дсп) о реорганизации ПАО «Промсвязьбанк» в форме присоединения к нему Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество), сокращенное фирменное наименование — ПАО АКБ «Связь-Банк», ОГРН 1027700159288, ИНН 7710301140, КПП 770101001, место нахождения: город Москва, адрес: 105066, Российская Федерация, город Москва, улица Новорязанская, дом 31/7, корпус 2.

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» осуществляется в форме присоединения к нему ПАО АКБ «Связь-Банк».

В результате реорганизации к ПАО «Промсвязьбанк» переходят все права и обязанности ПАО АКБ «Связь-Банк» в порядке универсального правопреемства и в соответствии с передаточным актом.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», положением Банка России от 29 августа 2012 г. № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения», а также содержится в договоре о присоединении от 26 марта 2020 г., утвержденном единственным акционером ПАО «Промсвязьбанк» и единственным акционером ПАО АКБ «Связь-Банк», и включает в себя следующие основные этапы: принятие решения о реорганизации на общих собраниях акционеров кредитных организаций, участвующих в реорганизации; уведомление Банка России и кредиторов о принятом решении; направление документов в Банк России для принятия решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ПАО «Промсвязьбанк» (присоединяющей кредитной организации), связанных с реорганизацией; внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО АКБ «Связь-Банк» и о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ПАО «Промсвязьбанк».

Предполагаемый срок проведения реорганизации — второй квартал 2020 года. Возможно изменение указанного срока по факту прохождения реорганизационных процедур.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» считается завершенной в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО АКБ «Связь-Банк».

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО «Промсвязьбанк».

Организационно-правовая форма ПАО «Промсвязьбанк», к которому осуществляется присоединение — публичное акционерное общество.

Место нахождения ПАО «Промсвязьбанк», к которому осуществляется присоединение: Российская Федерация, город Москва, адрес: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22.

По завершении реорганизации организационно-правовая форма, наименование, место нахождения, адрес и реквизиты ПАО «Промсвязьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк», будет соответствовать перечню банковских операций, осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, а именно:

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов; размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) драгоценных металлов физических и юридических лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет;

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;

осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Промсвязьбанк».

С даты принятия решения о реорганизации и до даты ее завершения раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Промсвязьбанк», осуществляется ПАО «Промсвязьбанк» с учетом ограничений, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в газете «Российская газета».

Требования кредиторов ПАО «Промсвязьбанк» могут быть направлены в письменной форме по адресу: 109052, Российская Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, либо предъявлены по указанному адресу лично или уполномоченным представителем в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени, в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего уведомления в журнале «Вестник государственной регистрации».

Контактный тел. 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50, 8(495)787-33-33, e-mail: info@psbank.ru